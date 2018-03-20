Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kansersiz Yaşam Derneği Gençlik Komitesi’nin projesi, Varol Yaşaroğlu’nun moderatörlüğünde önceki gün Etiler Sevinç Okulları’nda gerçekleşti. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz’ın katıldığı etkinlikte; oyuncular Beste Kökdemir, Sedef Şahin, Aleyna Solaker ve Yağmur Ün çocuklarla birlikte resim yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Proje kapsamında çocukların yaptığı resimler Varol Yaşaroğlu tarafından maskelere aktarılacak. Çocukların hayal kurmasının desteklendiği projede çoğaltılan maskeler hastanelere dağıtılacak.