Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Karımı Gördünüz mü?” isimli filmde küçük bir rol alan Yıldırım, bir film setinde yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Filmin kadrosuna bir tesadüf eseri dahil olduğunu belirten Yıldırım, “Filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın, bir restoranda Jason Statham’a benzerliğimi fark etti ve filminde oynamamı teklif etti” dedi. En büyük hayalinin Jason ile bir araya gelmek olduğunu dile getiren Yıldırım, “Şu an onun yanına gitme imkânım yok ama ülkemize gelirse tanışmayı çok istiyorum. Belki ileride aynı filmde rol alırız” diye konuştu.