Rol gereği rehin alınan Meriçliler, çekimlerde 5 saat süreyle koltuğa bağlı kaldı. Haziranda gerçekleşen çekimin sonunda Meriçliler, soluğu soğuk suyun altında aldı.
Koltukta 5 saat
20.03.2018 - 03:40 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 03:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çekimleri yaz aylarında İstanbul’da 1,5 ayda tamamlanan son çekilen filminde oyuncu Hakan Meriçliler, bazı sahnelerde zor anlar yaşadı.
Etiketler : hakan meriçliler,
551379 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/551379.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER