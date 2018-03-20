Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimsenin evlenemediği yılın düğününe bu sefer Bursalılar ev sahipliği yaptı. Şahin Irmak, “İzleyen herkes çok beğendi, harika geri dönüşler alıyoruz dolayısıyla da çok mutluyuz. Çok eğlenceli çok keyifli bir film izleyeceksiniz” dedi. Önce seyirciler arasındaki kuzenlerini selamlayan İrem Sak ise “hayatımın son bir haftası Şahin’e teşekkür etmekle geçiyor. İyi ki böyle bir senaryo yazmış, çok mutluyum böyle bir filmde olduğum için. Heyecanımıza ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz” dedi. Emre Karayel ise, “7 sene öncesine kadar ben de Bursa’da yaşıyordum. O yüzden bir parçamız Bursalı sayılır. Hemşehriler hoşgeldiniz. Çok keyifli bir romantik komedi oldu bu film” şeklinde konuştu.