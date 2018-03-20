Yeni single çalışması ‘Beni Tanıma’yı sevenleriyle paylaşan ve bir yıl aradan sonra sahnelere dönen Özer, “Bir yıl sonra birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Yeni albüm projesinden bahseden Özer, “Dünyada hit olmuş, eskimeyen rock şarkıları orjinal hâlleriyle okuyacağım. Bu albüm yurt dışında da satışa sunulacak” dedi.
Yeni albümü yolda
20.03.2018 - 03:55 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 03:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zerrin Özer, önceki akşam Mall of İstanbul’da bulunan MOİ Sahne’de sevenleriyle buluştu.
Etiketler : zerrin özer,
551382 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/551382.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER