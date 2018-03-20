Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni single çalışması ‘Beni Tanıma’yı sevenleriyle paylaşan ve bir yıl aradan sonra sahnelere dönen Özer, “Bir yıl sonra birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Yeni albüm projesinden bahseden Özer, “Dünyada hit olmuş, eskimeyen rock şarkıları orjinal hâlleriyle okuyacağım. Bu albüm yurt dışında da satışa sunulacak” dedi.