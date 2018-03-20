Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarkan’ın Nisan 2016’da evlendiği Pınar Tevetoğlu 4 aylık hamile. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

DOĞUM ALMANYA'DA OLACAK

Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun bebeği kız olacak. Çift, Ağustos’ta dünyaya gelecek kızlarının adını henüz belirlemedi. doğum Almanya’da gerçekleşecek. Tarkan da Pınar da Almanya’da doğup büyümüştü.

17 BİN TL'LİK BEBEK ARASI SİPARİŞİ VERİLDİ

Tarkan, İngiltere’de yaklaşık 3 bin pound’a (17 bin lira) satılan bebek arabasını Londra’daki Harrods mağazasından sipariş etti.