Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir'de top koşturan Arda Turan, bir küs bir barışık sevgilisi Aslıhan Doğan ile geçtiğimiz günlerde sade bir tören ile evlendi. Arda'nın Aslı'ya aldığı yüzüğü görenler gözlerini alamadı.

YÜZÜĞÜ GÖREN GÖZLERİNİ ALAMIYOR

Yeni Instagram hesabından paylaşımlar yapan Aslıhan Doğan, yüzüğünü göstermek için ne yapacağını şaşırdı. Aslıhan'ın paylaşımı kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

TEKTAŞIYLA ÜNLÜ OLAN DEMET'E RAKİP OLDU

Tektaşıyla ünlü olan Demet Akalın her fırsatta yüzüğünü göstermesiyle bilindiği için Aslıhan'ı görenler, "Demet'e rakip olacak." demeden edemedi.