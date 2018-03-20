Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ufak Tefek Cinayetler ilk sahne, Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm ilk sahne izlemek için doğru yerdesiniz. Son sahneleri ile büyük heyecan oluşturan dizi Ufak Tefek Cinayetler'in 21. son bölümünde neler yaşandı? Peki Ufak Tefek Cinayetler 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ufak Tefek Cinayetler ilk sahne izle

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm izle. Peki Ufak Tefek Cinayetler 21. bölümde neler yaşandı? Artık Sarmaşık’ta kimseye rahat bir uyku yok. Çünkü içlerinden biri her an öldürülebilir! Düğünde yaşanan felaketten sonra herkes şundan emin: Sarmaşık’ta soğukkanlı bir katil var! Peki, katil kim? Merve, Pelin ve Arzu birbirlerinden şüpheleniyor. Kavga ciddileşiyor, Sarmaşık birden siyaha çalıyor derken Merve duruma el koyuyor. Ancak olaylar hiç olmadık biçimde gelişiyor ve Merve’nin güç gösterisi, bir aile dramına yol açıyor. Geçmişte toprağın altına gömülen şeytanlar da bir bir çıkıyor ve gözünü kin bürümüş Tunç, bir türlü Merve’yle Pelin’in peşini bırakmıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER KONUSU

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıyor… Merakla Beklenen diziden ilk kare geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile şimdiden merak uyandıran Ufak Tefek Cinayetler'in kadın başrol oyuncularından Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Bade İşçil'in yer aldığı tanıtım karesi büyük beğeni topladı. Makyaj masası önünde birbirinden çarpıcı pozlar veren Ufak Tefek Cinayetler'in güzel dörtlüsü yakaladıkları uyumla da göz doldurdular. Tanıtım çekimleri için bir araya gelen kadınların keyifli anları objektiflere de yansıdı.