Albümde oyuncu Nejat İşler’in filme özel olarak yorumladığı, Mazhar Fuat Özkan’ın “Sen ve Ben” parçası da yer aldı. Albüm, Toygar Işıklı imzası taşıyor.
'Kaybedenler' için 23 şarkılık albüm
21.03.2018 - 02:48 | Son Güncelleme: 21.03.2018 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Kaybedenler Kulübü Yolda”nın 23 parçadan oluşan film müzikleri albümü dijital platformlarda yerini aldı.
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551593 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/551593.aspx
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