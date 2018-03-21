Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yıldız Rihanna'nın yakın arkadaşı ve Fenty Beauty koleksiyonunun marka yüzü olan top model, Raşit Bağzıbağlı’nın özel tasarladığı koleksiyonunun Emaar Square Mall‘da gerçekleşecek özel defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak.