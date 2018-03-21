Ünlü yıldız Rihanna'nın yakın arkadaşı ve Fenty Beauty koleksiyonunun marka yüzü olan top model, Raşit Bağzıbağlı’nın özel tasarladığı koleksiyonunun Emaar Square Mall‘da gerçekleşecek özel defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak.

 