Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekimleri Muğla’da devam eden dizinin oyuncusu, enerjisiyle set ekibi ve köy halkının gönlünü fethediyor. Set arasında ördüğü atkıları köydeki çocuklara hediye eden Bayri "Çocuklarla iletişimde olmayı seviyorum. Mutlu olduğunu gördüğüm her bir çocuk enerjimin yükselmesini sağlıyor’’ dedi.