Çekimleri Muğla’da devam eden dizinin oyuncusu, enerjisiyle set ekibi ve köy halkının gönlünü fethediyor. Set arasında ördüğü atkıları köydeki çocuklara hediye eden Bayri "Çocuklarla iletişimde olmayı seviyorum. Mutlu olduğunu gördüğüm her bir çocuk enerjimin yükselmesini sağlıyor’’ dedi.
Set arası örgü
21.03.2018 - 02:57 | Son Güncelleme: 21.03.2018 - 03:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TRT 1’de her cumartesi izleyicisiyle buluşan "Kalk Gidelim" dizisinde Sevda Dal karakterini ustalıkla canlandıran oyuncu Mehtap Bayri, set aralarında dinlenmek yerine örgü örmeyi tercih ediyor.
Etiketler : mehtap bayri,kalk gidelim,
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