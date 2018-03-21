Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen kursta; hükümlülerin boş zamanlarını faydalı şekilde değerlendirmeleri hedeflendi. Ebru sanatının huzur verici ve terapi etkisi göz önünde bulundurularak minyatür ve ebru sanatçısı Suna Koçal'ın katkılarıyla ilk kurs, Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Altı oturum olarak yapılması planlanan kursa 12 hükümlünün katılımı sağlandı. Hükümlüler tarafından yapılan çalışmalar, kurs bitiminde Yalova Adliyesinde sergilenecek.