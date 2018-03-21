Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokakları'ın Volkan komiseri Boğaç Aksoy, evlilik için ilk adımı attı. Aksoy, hukuk danışmanı Tutku Çolak'la nişanlandı.

EVLİLİK TARİHİ NET DEĞİL

Yaklaşık 9 aydır birlikte olan çift, aile arasında düzenlenen sade ve şık bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Evlilik yolunda ilk adımı atan ve 'Çok mutluyuz' diyen Boğaç Aksoy ile Tutku Çolak, düğün tarihini ise henüz netleştirmediklerini söyledi.

NİŞAN TÖRENİNE ARKA SOKAKLAR'DAN KİMSE KATILMADI

Nişan törenine Arka Sokaklar ekibinden kimsenin katılmaması dikkatlerden kaçmadı.