Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV'de yayınlanan "Balçiçek İlter'le Olay Yeri" programında gündemi sarsacak bir iddia daha gündeme geldi. Programa katılan hasta bakıcı ünlü bir sanatçının annesinin ilaç verilerek öldürüldüğünü açıkladı. Stüdyodakilerin ağzı açık kaldı.

YAŞLI HASTALARIN ÖLÜMÜ HIZLANDIRILIYOR

Programa katılan ve özel bir hastanede çalıştığını söyleyen hasta bakıcı Tuna B. solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye gelen 20 aylık kız bebeğin istismarının polise bildirilmediğini iddia etmişti!

Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken hasta bakıcı bu kez de hastanede tedavi gören yaşlı hastalara verilen bir ilaçla ölümlerinin hızlandırıldığını söyledi.

"ÜNLÜ SANATÇININ ANNESİNE İLAÇ VERİP ÖLÜMÜ HIZLANDIRDILAR"

İddialara göre hastalara potasyum verilerek bir an önce kalplerinin durmasına neden olunuyordu.

Hasta bakıcı Tuna B. "Ben bu olayı üç kişide gördüm. Biz de ilaçlara dokunmak yasaktı, sadece hemşire ilaçları kullanır, her şeyi yapar. Bir tane hastanın damar yolu çıkması sebebiyle aşırı kan kaybından dolayı potasyum denilen bir ilaç verdiler ve ölümünü hızlandırdılar" dedi.

HERKESİ ŞOKE ETTİ

Tuna B. bu ilacın ünlü bir sanatçının annesine de verildiğini iddia ederek herkesi şoke etti! Hasta bakıcı aynı zamanda sanatçının bu durumu bilmediğini söyledi.