Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz 9. bölüm ve 10. bölüm yeni fragman izle ile ilgili aradıklarınız burada. ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz son bölümü izleyicileri ekranları başına kilitledi. ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz son bölümü izleyenler, Sen Anlat Karadeniz 10. bölüm fragmanını şimdiden izlemek için internette aramlara başladı. İşte Sen Anlat Karadeniz ile ilgili merak ettikleriniz.

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Sen Anlat Karadeniz 9. bölüm

Tahir'in abisinin ihaneti sonrası adeta Karadeniz gibi dalgalanması ve köpürmesi olayların iyice içinden çıkılamaz bir hale bürünmesine sebep olacaktır. Tahir, bu olaydan sonra sığınacak bir liman arayacak o liman ise Nefes'ten başkası olmayacaktır. Sen Anlat Karadeniz'in Sürmene'si dedikodu kazanı gibidir ve Osman Hoca'nın Nefes'i evine misafir ettiğini duyan bir kadın bu olayı tüm Sürmene'ye yayacaktır.

Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler olmuştu

Nefes, kendi haline bakmadan Tahir'in bir yaralı kuş gibi kendisine sığınması sonrası her şeyi unutmuş kendini Tahir'e vermiştir. Sürmene'de çıkan dedikodulardan nefesi kesilen Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin durumu eklenince, Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!" Kaleliler dağılıyor mu? Bağrına mazlum bir ana-oğlu sığdıramayan Karadeniz ailesi bunu nasıl ödeyecek? Bir yandan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla uğraşan, bir yandan iyice yalnızlaşan Mustafa neler yaşayacak? Karadeniz bu imtihandan sınıfta mı kalacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat sıkıştığı bu durumun üstesinden gelmek için Dağdevirenleri kendi safına çeker. Babasıyla sevdiği arasında kalan Mercan ise, Tahir'i çok zor bir duruma düşürür ve ondan asla yapamayacağı bir şey ister. Yiğit'in kayboluşu, Nefes'in geçmişte yaşadığı zulmün anılarını ateşler ve Nefes kabuslarla boğuşmaya başlar. Tahir onu Vedat'tan korur ama kabuslar karşısında çok çaresiz kalır.

Bir yandan Nefes'e yardım edememenin çaresizliği, bir yandan artık kendinden bile saklayamadığı sevdası, bir yanda Mercan'a verdiği sözün ağırlığı, bir yanda ailesi. Deli Tahir'i içine düştüğü büyük çıkmazdan Osman Hoca'nın bilgelik dolu rehberliği kurtarır. Ancak, Vedat'ın zindanından kaçan Nefes'i, şimdi de dar kafaların zindanı beklemektedir

TAHİR'İN ANNESİ NEFES'İ DÖVÜYOR

Vedat'ın şiddetinden kaçmak için İstanbul'dan Karadeniz'e gelen Nefes, yine şiddetten kaçamıyor. Tahir'in annesi, Nefes'i saçından tutup dövüyor, Tahir deliye dönüyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir ve Nefes, kalpleri Yiğit'te birleşmiş şekilde, tek vücut onun izini sürerler ve bulurlar. Karadeniz de Yiğit için birleşir. Asiye bir yandan Mustafa'ya hayatı zehir eder, bir yandan da herkese Vedat'ın zulmünü anlatır. Gerçekleri öğrenen herkes Vedat'a cephe almaya başlar.

Vedat sıkıştığı bu durumun üstesinden gelmek için Dağdevirenleri kendi safına çeker. Babasıyla sevdiği arasında kalan Mercan ise, Tahir'i çok zor bir duruma düşürür ve ondan asla yapamayacağı bir şey ister. Yiğit'in kayboluşu, Nefes'in geçmişte yaşadığı zulmün anılarını ateşler ve Nefes kabuslarla boğuşmaya başlar. Tahir onu Vedat'tan korur ama kabuslar karşısında çok çaresiz kalır.

Bir yandan Nefes'e yardım edememenin çaresizliği, bir yandan artık kendinden bile saklayamadığı sevdası, bir yanda Mercan'a verdiği sözün ağırlığı, bir yanda ailesi. Deli Tahir'i içine düştüğü büyük çıkmazdan Osman Hoca'nın bilgelik dolu rehberliği kurtarır. Ancak, Vedat'ın zindanından kaçan Nefes'i, şimdi de dar kafaların zindanı beklemektedir.