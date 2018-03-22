Filmde Burak Özçivit, sınır ötesi operasyonda işgal ekiplerine karşı canını ortaya koyan ‘Özel Tim’in komutanı Yüzbaşı Alparslan’ı; Kerem Bürsin ise Jet Pilotu Yüzbaşı Onur’u canlandıracak. Eskişehir ve Bilecik’te kurulan platolarda çekilen filmde 2 bin figüran rol aldı, 3 bin silah ve 300 araç kullanıldı. Çatışma sahnelerinde 2 binin üzerinde yardımcı oyuncu rol alırken, 300 araç kullanıldı. Bu araçların 15 adedi, çeşitli çatışma anlarında havaya uçuruldu. Film boyunca 2.500 civarında el bombası patlatıldı.
Burak komutan, Kerem jet pilotu
22.03.2018 - 02:15 | Son Güncelleme: 22.03.2018 - 02:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin paylaştığı “Can Feda” adlı film 6 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak.
Etiketler : burak özçivit,ekrem bürsin,can feda,
551781 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/551781.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER