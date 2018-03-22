Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmde Burak Özçivit, sınır ötesi operasyonda işgal ekiplerine karşı canını ortaya koyan ‘Özel Tim’in komutanı Yüzbaşı Alparslan’ı; Kerem Bürsin ise Jet Pilotu Yüzbaşı Onur’u canlandıracak. Eskişehir ve Bilecik’te kurulan platolarda çekilen filmde 2 bin figüran rol aldı, 3 bin silah ve 300 araç kullanıldı. Çatışma sahnelerinde 2 binin üzerinde yardımcı oyuncu rol alırken, 300 araç kullanıldı. Bu araçların 15 adedi, çeşitli çatışma anlarında havaya uçuruldu. Film boyunca 2.500 civarında el bombası patlatıldı.