Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz İZLE: Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanı haberimizde. Sen Anlat Karadeniz 9. bölümü ile yine nefes kesti. Peki Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler yaşandı? 9. son bölüm ardından Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanı geldi. Peki Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölümde neler yaşanacak? Sen Anlat Karadeniz'de Vedat'ın korkunç planı Nefes'i bir kez daha kötülüğün içine sürüklüyor. Her saniyesi ile heyecanı doruklarda yaşatan dizi Sen Anlat Karadeniz'in 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMANI İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanı haberimizde. Sen Anlat Karadeniz'in bu akşam yayınlanan bölümü sonrası yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Ancak Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimziden takip edebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ'DE 9.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu topraklar bana memleket, sana gurbet!"

Abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır. Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!" Kaleliler dağılıyor mu? Bağrına mazlum bir ana-oğlu sığdıramayan Karadeniz ailesi bunu nasıl ödeyecek? Bir yandan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla uğraşan, bir yandan iyice yalnızlaşan Mustafa neler yaşayacak? Karadeniz bu imtihandan sınıfta mı kalacak?