Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur fragman, Çukur yeni fragman ve Çukur 22. yeni bölüm fragmanı haberimizde. Çukur 21. son bölüm ardından Çukur 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show Tv ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Çukur dizisi bu hafta da nefes kesti. Yayınlandığı her bölümde yeni heyecanlarla gelen dizinin son bölümünde neler yaşandı? Çukur 21.son bölüm izlemek için haberimize bakabilirsiniz. Çukur yeni bölüm fragmanında Beyefendi'nin Vartolu'yu ele geçirmesi ve gaz odasına kapatarak terk etmesi diziye damgasını vurmuştu. Peki Çukur yeni fragmanında neler yaşanacak? İşte Çukur fragman, Çukur izle, Çukur yeni 22. bölüm fragmanı ve Çukur yeni bölüm fragmanı haberimizde

ÇUKUR 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur fragman, Çukur 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde olacak.

ÇUKUR 22. BÖLÜM İLK SAHNE İZLE

ÇUKUR 22. BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI

Çukur'un yeni bölümünde Beyefendi lakaplı Baykal, Vartolu'yu ele geçiriyor ve gaz odasına kapatarak öldürmek istiyor. Büyük merak uyandıran fragmanda Beyefendi'nin "Önce sen, sonra Selim, sonra Yamaç, sonra en büyük ağabey ve en sonunda da İdris soyunun kuruduğunu görecek, sonra ölecek. Benimle uğraşamazsınız, ben Baykal'ım" sözleri dikkat çekiyor.

ÇUKUR 21. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 21. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni bölümünde aksiyonun dozu iyice arttı. Baykal'ın İdris ve diğerlerine savaş açtığı bölümde, Çukur’daki kayıplar Yamaç’ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır. Aliço, Hale’yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak. İdris ise Vartolu’nun tüm mahallelinin önünde İdris’in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak. Kartların yeniden dağıtılacağı ‘Çukur’un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak.