Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balçiçek İlter'in programına katılan hasta bakıcı, eskiden çalıştığı özel hastanede ünlü bir sanatçının annesine ilaç verilerek öldürüldüğünü söylemişti.

CENK EREN'İN ANNESİYMİŞ

Canlı yayında kan donduran itiraf sonrası herkes annesi öldürülen ünlü sanatçının kim olduğunu merak ediyordu. Çok geçmeden olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı ve hasta bakıcının ilaç verilerek öldürüldüğünü öne sürdüğü kadının Cenk Eren'in annesi olduğu ortaya çıktı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Ben de ne oldu bilmiyorum. Avukatlarım aracılığıyla araştırılmasını isteyeceğim. Zaten konuyu savcılığın bu durumda incelemesi gerekir. Ama bende avukatlarımla gerekli araştırma sonrası suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.