Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki polis ekiplerince tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik farklı adreslerde ve zamanlarda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi. 2 kişi ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları Alanya Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı, 6 kişi ise adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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