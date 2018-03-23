Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur'a bir isim daha dahil oldu. Peki Çukur'a kim transfer oldu? Show TV'de pazartesi akşamları yayınlanıp her hafta reyting rekorları kıran Çukur'a yeni bir isim dahil oldu. Genellikle oynadığı dizilerde kötü adam rolünde karşımıza çıkan Saygın Soysal'ı artık Çukur dizisinde izleyeceğiz. Peki Saygın Soysal kimdir? Çukur yeni fragmanında görülen Saygın Soysal kaç yaşında, nereli?

ÇUKUR'DA PSİKOPATI OYNAYACAK

Daha önce oynadığı rollerde psikopat karakteri canlandıran Saygın Soysal, Çukur'da da psikopat bir karakteri canlandıracak.

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SAYGIN SOYSAL KİMDİR?

Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. İki yaşındayken Bursa'ya taşınmışlar. İlkokul bitince de Trabzon'a taşınmışlar. Liseyi Trabzon'da okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur.

2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte oynamış ve Çavuş Yunus karakterini canlandırmıştır.

2006 yılında başrollerinde Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık'ın oynadığı "Hatırla Sevgili" adlı televizyon dizisinde Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdı.

Saygın Soysal , 2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Mercan ağa karakterini canlandırdı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

Saygın Soysal , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizede Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Kara Para Aşk (TV Dizisi)

2013 - Tatar Ramazan (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl (Mercan ağa) (TV Dizisi)

2012 - Jin (Çavuş) (Sinema Filmi)

2011 - Yurt (Sinema Filmi)

2011 - Al Yazmalım (Tahir Oğuz) (TV Dizisi)

2010 - Türkan (Ali) (TV Dizisi)

2009 - Kosmos (İmza Karşıtı Genç) (Sinema Filmi)

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Kürşad Süvarioğlu) (TV Dizisi)

2007 - Tiksinti (Kamil) (Sinema Filmi)

2007 - 2008 - Asi (TV Dizisi)

2006 - Hatırla Sevgili (Recep Tayyip Erdoğan) (TV Dizisi)

2005 - Kırık Kanatlar (Çavuş Yunus) (TV Dizisi)

2005 - Güz Yangını (Ajans Sahibi) (TV Dizisi)