Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında,  sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Taha Özer (31) hakkında, sosyal medyada  müstehcen videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili  şüpheli Taner Özer'i Ataşehir'deki adresinde yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4  taşınabilir bellek ve hafıza kartı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen görüntü, yazı veya  sözleri basın ve yayın yoluyla yaymak ve yayınlamak" suçundan Bakırköy  Adliyesi'ne sevk edilen Taner Özer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı