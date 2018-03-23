Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT ekranlarının dönem dizisi Diriliş Ertuğrul, reytinglerde uzun süredir oturduğu birincilik koltuğunu Sen Anlat Karadeniz'e kaptırmıştı. Birinciliği kaptırsa da yoluna emin adımlarla devam eden Diriliş, bu hafta toplam izleyicide Sen Anlat Karadeniz ile farkı kapatarak "Ensendeyim" mesajı verdi. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Posta'nın televizyon eleştirmeni Mesut Yar, "Diriliş'in Sen Anlat Karadeniz'i anlatmasına ramak kaldı" ifadelerini kullandı.

İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;

Çarşamba geceleri üzerinde farklılık edilmeyecek tek gece oldu neredeyse. "Diriliş Ertuğrul"un (TRT 1) süksesi bitecek gibi değil...

Dönem dizisi izleyenlerin görmek istediği manzaraya ve duymak istedikleri diyaloglara hassasiyetle yer veriliyor...

Belki de bu yüzden birkaç haftadır toplam izleyicide gerisinde kaldığı "Sen Anlat Karadeniz" (atv) isimli diziyi yakalamasına ramak kaldı.