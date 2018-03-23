Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Nejat İşler, Yıldız Tilbe'nin 'Kış Gülleri' şarkısının klibinde oynadı. Klip Çamlıca'da bir villada çekildi. İkili yakın dost. Klip teklifini bu yüzden kabul eden Nejat İşler ücret de almadı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Klibin bugün yayınlanmasıyla birlikte Yıldız Tilbe, Twitter hesabından kliple ilgili ilginç paylaşımlarda bulundu.

İşte ünlü şarkıcının attığı tweetler:

-İzlemeye doyamıyorum valla.

-Tırnağım Nejatın saçlarında kalmış.

-Tırnaklarım takmaydı yapıştırdık, saçlarına takıldı, birkaç kere kurtardım fakat sonra fark etmemişim çıkmış.

-Klibim Aşk dolu Maşallah.