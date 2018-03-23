Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnstagram ve Snapchat'te 1,3 milyon takipçisi bulunan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Taha Özer'in sosyal medyada müstehcen resim ve videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Özer, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

TELEFONLARINA VE BİLGİSAYARLARINA EL KONULDU

Taha Özer'in evinde yapılan aramada bulunan 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartına el konuldu.

EMNİYETTEKİ GÖRÜNTÜLERİ

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Taha Özer'in emniyetteki görüntüleri de ortaya çıktı.