Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi, TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı Bütçe Anketi’ne geçerli bir mazeret olmaksızın katılmadığı gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli’nin yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali olmadığına hükmetti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından “2013 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi” kapsamında Defne Samyeli’nin adresi örnek hane olarak seçildi. Ancak Defne Samyeli ankete katılmayı reddetti. Bunun üzerine Samyeli’ye 923 lira idari para cezası uygulandı. Samyeli, idari para cezasının iptali için İstanbul 28. Sulh Ceza Mahkemesine başvurdu ancak mahkeme, itirazın kesin olarak reddine karar verdi. 21 Şubat 2014’te Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan Samyeli’ye buradan da kötü haber geldi. Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, ankette, herhangi bir konuda kişisel düşünce ve kanaatlere dair soruların bulunmadığı gerekçesiyle iddiaları Anayasa’nın 20. maddesi kapsamında inceledi ve Samyeli’nin Anayasa’nın 20. maddesinde tanımlanan özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kararda ayrıca “Uygulanan yaptırım, başvurucunun ekonomik ve sosyal durumu dikkate alındığında oldukça düşük miktarda bir idari para cezasıdır” değerlendirmesi yapıldı.