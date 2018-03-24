Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmin başrol oyuncuları Ivana Sert ve Orhan Uslu’nun yanı sıra, Yönetmen Oğuz Yalçın ve rol alan diğer oyuncular 31 Mart Cumartesi günü düzenlenecek “Teşekkür ve Gala Gecesi” etkinliğinde yeniden buluşacak. Gaziantepli sinema izleyicilerinin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür anlamındaki gecede, filmin oyuncuları hayranlarıyla sohbet edip, imza dağıtacak. Antep Fıstığı filmini gösterime girdiği şubat ayından bu yana 70 binin üzerinde kişi izledi. Bu rakamın 100 bin olması hedefleniyor. Film, 6 Nisan’da bütün Türkiye’de vizyona girecek.