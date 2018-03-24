Filmin başrol oyuncuları Ivana Sert ve Orhan Uslu’nun yanı sıra, Yönetmen Oğuz Yalçın ve rol alan diğer oyuncular 31 Mart Cumartesi günü düzenlenecek “Teşekkür ve Gala Gecesi” etkinliğinde yeniden buluşacak. Gaziantepli sinema izleyicilerinin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür anlamındaki gecede, filmin oyuncuları hayranlarıyla sohbet edip, imza dağıtacak. Antep Fıstığı filmini gösterime girdiği şubat ayından bu yana 70 binin üzerinde kişi izledi. Bu rakamın 100 bin olması hedefleniyor. Film, 6 Nisan’da bütün Türkiye’de vizyona girecek.
Gaziantep rekoru
24.03.2018 - 02:12 | Son Güncelleme: 24.03.2018 - 02:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çekimlerinin tamamı Gaziantep’te yapılan ve hâlen Gaziantep’teki bütün sinema salonlarında gösterimi devam eden Antep Fıstığı filmi, şehirde rekor bir izleyici sayısına ulaştı.
Etiketler : antep fıstığı filmi,gaziantep,
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