Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ferman Akgül, Çiğdem Batur, Kurtalan Ekspres gibi isimler, provalarına haftalardır devam ettikleri tiyatro oyununun yapımcısı tarafından dolandırıldı.

Sabah Gazetesi'nden İlker Gezici'nin haberine göre; ünlü isimlerden oluşan oyun ekibi; kendisini sanat yönetmeni olarak tanıtan ve Kültür Bakanlığı'ndan yardım aldığını söyleyerek oyunun yapımcılığını üstlenen Murat Erinç tarafından dolandırıldı.

'ANİMATÖR' ÇIKTI

Oyunun yönetmeni Atılgan Gümüş, "Projeyi bize Murat Erinç getirdi. Kendisini Torunlar Group'un sanat yönetmeni olarak tanıttı. Ama verdiği hiçbir sözü tutmadı. Daha sonra Erinç'in, aslında animatör olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"PARAMIZ VERİLMEDİ"

Atılgan Gümüş, haftalarca oyun için prova yaptıklarını ama Murat Erinç'in kendilerine hiç ödeme yapmadığını ve oyunun ortada kaldığını söyledi.