Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Merve boğulma tehlikesi geçirdi. Peki Survivor Merve'nin son durumu nasıl? TV8 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Survivor'da Merve baygınlık geçiriyor. Dokunulmazlık oyunu esnasında Merve'nin boğulma tehlikesi geçirerek bayılmasına gönüllüler takımından Batuhan 'şov yapıyor' yorumunu yapıyor. Turabi'nin Batuhan'a 'Öyle konuşamazsın' çıkışı üzerine Turabi'ye de aynı sözlerle karşılık veriyor. Sudan çıkan Merve ise 'Benimle düştün suya' yorumunu yapıyor. Survivor 32. yeni bölüm tanıtımında Hakan da yaralanıyor. Daha önceden de uzun süre sakatlık yaşayan Hakan'ın son durumu nasıl? İşte Survivor Merve son durumu, Hakan'ın son durumu ve Survivor yeni bölüm tanıtımı

SURVİVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE

SURVİVOR 32. BÖLÜMDE ORTALIK KARIŞIYOR

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da, Merve suya düşüp boğulma tehlikesi geçiriyor. Gönüllüler takımından Batuhan inanmayıp "Şov yapıyor." deyince TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler birbirine giriyor.

"ŞOV YAPIYOR BIRAKIN"

Oyun esnasında dengesini kaybedip suya düşen Merve suda baygın halde kalıyor. Gönüllüler takımından Batuhan, Merve'ye inanmayıp şov yaptığını iddia ediyor. Bunun üzerine Turabi "Sen böyle bir şey iddia edemezsin." deyip Batuhan'ın üzerine yürüyor.