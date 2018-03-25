Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cem Yılmaz, önceki gün Etiler’de eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal’le bir araya geldi. Güzel havayı fırsat bilen komedyen, yeşillikler içindeki bir mekanda oğluyla keyifli dakikalar geçirdi. Yemek yedikten sonra Kemal’le oyunlar oynayan Yılmaz, gitme saati geldiğinde bir süre önce aldığı Mercedes Maybech S 500 marka özel üretim aracını getirtti.

Mekandan oğluyla çıkan Yağtu, aracın şoförünü arayarak beklemeye başladı. Minik Kemal ise, demir korkuluklarla oynayarak muziplikler yaptı. Keyifli oldukları görülen ikili, Kemal’in baş harfinin yer aldığı plakayla dikkat çeken 1 milyon 600 bin TL değerindeki araca bindi. Eski eşi ve oğlu gittikten sonra mekandan çıkan komedyen ise spor salonuna geçti.

Milliyet