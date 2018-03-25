Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim gitti, kim elendi? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ekranlarında yayınlanan ve izlendiği her bölüm reyting rekorları kıran 2018 Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununda Hakan yaralanıyor. Merve ise boğulma tehlikesi geçiriyor. Gönüllüler takımında Batuhan Merve'nin baygınlık geçirmesine inanmıyor. Gönüllüler ve all star arasında tartışma yaşanıyor. Turabi ise dokunulmazlık oyununa gitmeden önce Adem'e zeytin dalı uzatıyor. Adem ile Turabi kavgası çözülüyor. Peki Survivor'dan kim elenecek? 2018 Survivor eleme ne zaman? İşte Survivor eleme, Survivor'da adaya kim veda etti, Survivor kim elendi, kim gitti, dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorularınızı cevabı... Survivor canlı izle mek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.

İLK OYUN BARAKA İÇİN OYNANDI

24 Mart akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı oyunu kazanmaları halinde 4 gün boyunca konforlu barakada kalmaya hak kazanacak, süt ve kruvasan ise bu ödülün bir parçası olacaktı. Kafa kafaya mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, skorlar 9-9'a gelince bayrak yarışına çıktı. Bayrak yarışında ünlüler takımında Turabi-Sema, gönüllüler takımında ise Mustafa Kemal-Birsen parkura çıkan isim oldu. Buna göre kazanan çok az farkla gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR CANLI İZLE

Adem ve Turabi kavgasında flaş gelişme! Adem ve Turabi kavgasında flaş bir gelişme yaşandı! Survivor 2018'e son haftalarda Adem Turabi kavgası görüntüleri damga vurmuştu. İzleyici Adem Turabi kavgasının görüntülerini merak ederken, Adem Turabi cephesinden şoke eden gelişme!

TURABİ-ADEM KAVGASI SONA ERDİ

Geçtiğimiz haftalarda Turabi ile adem arasında yaşanan gerilim, oyunların önüne geçmişti. Sahilde oturan Adem'in yanına giden Turabi, bu tartışmanın gereksiz olduğu ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ifade ederek özür diledi.

Bu olayın tatlıya bağlanmasının ardından Turabi'nin yanına giderek Adem'le ne konuştuklarını merak eden Yiğit, beklemediği bir karşılık aldı. Adem'in yanına özür dilemek için gittiğini ifade eden Turabi, Survivor 2014'te yaptığı saygısızlıklardan dolayı Yiğit'e pişman olduğunu söyledi.

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MOR ODA OYUNU ÇEKİŞMELİYDİ

Survivor'da 24 Mart akşamı, mor odada 3 adet kumpir ve 10 bin mor puan kazanmak için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımı, her şeylerini ortaya koydu. 9-3 gerideyken bir atak yapan gönüllüler takımı, durumu 9-8'e getirdi. Ancak Sema ile Yağmur'un çıktığı son oyunu Sema'nın almasıyla ödülün kazananı ünlüler takımı oldu.

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