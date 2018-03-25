Alişan, dün Buse Varol’u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti.Alişan ve Buse Varol çifti bu akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak.Ünlü çifti bu özel gününde yalnız bırakmayan Ece Erken törenden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Alişan ile Buse Varol nişanlandı
25.03.2018 - 23:24 | Son Güncelleme: 25.03.2018 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü türkücü Alişan, oyuncu Buse Varol ile nişanlandı. Nişan töreninde ilk fotoğraflar da geldi.
Etiketler : alişan,buse varol,
552486 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/552486.aspx
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