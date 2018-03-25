Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alişan, dün Buse Varol’u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti.Alişan ve Buse Varol çifti bu akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak.Ünlü çifti bu özel gününde yalnız bırakmayan Ece Erken törenden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.