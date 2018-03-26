Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da elenen isim kim? Kim gitti? gibi sorular tüm Survivor fanlarının aklına takılan sorulardan. Dokunulmazlık oyunu tamamen güç ve kondüsyon gerektiren bir oyun oynandı. Merve'nin suda baygınlık geçirmesi büyük tepki aldı. Adada gergin anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunun galibi All Star oldu. Gönüllüler'de oy çoğunluğu ile Anıl ismi konseyden çıkan ilk isim oldu. Anıl'ın bencilliğindeni kendini çok övmesinden takım arkadaşları yakındı. Cumali Bireysel dokunulmazlığı kazandığı konseyde Ramazan'ın ismini söyledi. Haftanın en iyi performansının sahibi olan Birsen ise Yağmur'un ismini söyledi. Anıl, Ramazan, Yağmur eleme adayı oldu.Survivor'da adaya kim veda etti?

ELEME ADAYLARINI TIKLA ÖĞREN

TURABİ-ADEM BARIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Turabi ile adem arasında yaşanan gerilim, oyunların önüne geçmişti. Sahilde oturan Adem'in yanına giden Turabi, bu tartışmanın gereksiz olduğu ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ifade ederek özür diledi.

Bu olayın tatlıya bağlanmasının ardından Turabi'nin yanına giderek Adem'le ne konuştuklarını merak eden Yiğit, beklemediği bir karşılık aldı. Adem'in yanına özür dilemek için gittiğini ifade eden Turabi, Survivor 2014'te yaptığı saygısızlıklardan dolayı Yiğit'e pişman olduğunu söyledi.

MOR ODA OYUNU ÇEKİŞMELİYDİ

Survivor'da 24 Mart akşamı, mor odada 3 adet kumpir ve 10 bin mor puan kazanmak için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımı, her şeylerini ortaya koydu. 9-3 gerideyken bir atak yapan gönüllüler takımı, durumu 9-8'e getirdi. Ancak Sema ile Yağmur'un çıktığı son oyunu Sema'nın almasıyla ödülün kazananı ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA ELENEN İSİM KİM? KİM GİTTİ?

Survivor'da en çok adı yazılan isim Anıl oldu. Dokunulmazlık sembolünün kazanan Cumali ise Ramazan'ın ismini verdi. Haftanın en iyi performansını sergileyen Birsen de Yağmur'un ismini verdi. Böylelikle Anıl, Ramazan ve Yağmur haftanın eleme adayları oldular. Bu üçlü arasında SMS oylaması yapılacak. 3'lüden bir kişi yarınki elemeden sonra adaya veda edecek.

HAKAN KAŞINDAN SAKATLANDI

Dokunulmazlık oyununda Hakan Hatipoğlu ile Adem kıyasıya bir mücadele verdi. Bir hayli sert geçen yarışta Adem'in hamlesi Hakan Hatipoğlu'nun kaşının açılmasına neden oldu.

TURABİ BATUHAN KAVGASI

Oyunda gerilim had safhadaydı. Merve'nin yarışırken sakatlanıp suda uzun süre kalmasına Batuhan "Şov yapıyor" deyince Turabi bu sözlere karşılık verdi ve Batuhan'la tartışmaya girdi. Hararetli dakikaların yaşandığı tartışmada Acun Ilıcalı devreye girdi ve iki yarışmacıyı da uyarıda bulundu.

NEVİN NEFES ALAMADI

Dokunulmazlık oyunu esnasında Berna ile mücadele eden Nevin Yanıt, suya düştü. Bu sırada su yuttu ve bir süre nefes alamadı.Talihsiz yarışmacının yanına hemen yarışmacılar ve doktor koştu. Neyse ki Nevin daha sonra kendine geldi.

DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?



Yarışmacıların kaderini belirleyen dokunulmazlık oyununda iki takım da dişe diş bir mücadele sergiledi. Bir Ünlüler'in bir Gönüllüler'in kazandığı yarışmanın sonunda gülen taraf All Star takımı oldu.