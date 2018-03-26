Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Diriliş Ertuğrul’da Karaca Hatun karakterine hayat veren oyuncu, kozmetik sektörüne de adım atan markanın tanıtım çekimleri için Türkiye’den davet edilen tek isim oldu. Üç gün boyunca dünyadan 10 özel davetli ile gerçekleştirilen çekimde kariyeri boyunca Grace Kelly, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Ava Gardner, Romy Schneider gibi önemli yıldızlarla çalışan makyaj sanatçısı ve art direktör Olivier Echaudemaison’un tasarladığı yeni ürünler tanıtıldı. Angelina Jolie’nin reklam yüzü olduğu markanın Türkiye’den de markaya en uyum sağlayacaklarını düşündükleri Aslıhan Güner’i tabii güzelliği ve öne çıkan tarzı sebebiyle tercih ettiği öğrenildi.