Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Kerem Alışık, önceki gün Ankamall’da bir söyleşiye katıldı. Alışık, kendisini dinlemeye gelenlere duygusal anlar anlar yaşattı. Cem Yılmaz’ın ‘Arif V 216’ filmine bir sünnet düğünü koymak istediğini dile getiren Alışık, “Fakat bu düğün, benim sünnet düğünümmüş. Çünkü o yıl, o sünnet düğünümüze Yeşilçam’ın bütün ünlü sanatçıları gelmişti. Bizim de Mert Fırat ile böyle bir sahnemiz var. Mert bir çıktı karşıma, aynı babam. Saç makyaj aynı... Benim gözler doldu taştı. İnanamazsınız bütün ekip ağlıyordu. Kalakaldık, defalarca çektik! Çok etkilendim. Hatta o sahnede ağlamamı saklamaktan sesim bile titremiş” şeklinde konuştu. Sadri Alışık’ın evde ciddi bir baba olduğuna değinen Kerem Alışık, şöyle devam etti: “Eğitime çok önem verirdi. Oyunculuk yapmamı istemezdi. Evimize Yeşilçam sanatçılarının hemen hepsi gelirdi ama ben evdeysem odamdan çıkmazdım, babam kızardı. Günde en az 2 saat kitap okumamı mecburi tutardı. Yatılı okuyordum ama eve döndükçe odamdan kapı aralığından o çok ünlü oyuncuları görür izlerdim. Bizim ev hep bir sanat okulu gibiydi. Bütün sanatçılar, rejisörler içinde büyüdüm ve bunlardan beslendim. Bundan sonra da oğlum Sadri yürütecek inşallah...”