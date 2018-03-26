Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek kişilik “YeşilÇay” adlı gösterisiyle seyredenleri kahkahaya boğan Şalcıoğlu’nun sahne performansı için, bilet ücreti yerine izleyenlerden kitap topladı. Toplanan 200’den fazla kitap, kargo ile Şırnak İdil Anadolu Lisesine yollandı. Mart ve nisan ayında da Ankara, Konya, Eskişehir ve Kütahya’daki dört ayrı okul için kitap kampanyası düzenlenecek.