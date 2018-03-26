Tek kişilik “YeşilÇay” adlı gösterisiyle seyredenleri kahkahaya boğan Şalcıoğlu’nun sahne performansı için, bilet ücreti yerine izleyenlerden kitap topladı. Toplanan 200’den fazla kitap, kargo ile Şırnak İdil Anadolu Lisesine yollandı. Mart ve nisan ayında da Ankara, Konya, Eskişehir ve Kütahya’daki dört ayrı okul için kitap kampanyası düzenlenecek.
Bilet yerine kitap!
26.03.2018 - 02:46 | Son Güncelleme: 26.03.2018 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Kalust Şalcıoğlu, Kaan Erkam’ın sahibi olduğu Oda Tiyatrosu’nun sosyal sorumluluk projesi için sahneye çıktı.
Etiketler : Kalust Şalcıoğlu,Kalust Şalcıoğlu yeşilçay,
552502 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/552502.aspx
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