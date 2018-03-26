Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen “Söz-Müzik Yalın” konseptli konser, İstanbul’dan sonra Ankaralılarla buluştu. Yalın, sahnede romantik şarkılarının yanı sıra, söz ve müziği kendisine ait olan şarkılarını da seslendirdi. Zalim ve Sonsuz Ol gibi şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren sevilen sanatçı, Ankaralılara unutamayacakları bir gece yaşattı.