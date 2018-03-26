Bursa, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’dan toplam 196 okulun katıldığı İstanbul elemelerinde, 1.079 öğrenci sahneye çıkarak müzik yeteneklerini sergiledi. İstanbul Bostancı Gösteri Merkezinde düzenlenen organizasyonda, geleceğin yıldızları muhteşem sahne performanslarıyla büyük beğeni kazandı. Sahneye çıkan 196 okul arasında en iyi performansı sergileyenler finale yükselme şansını yakaladı.
Bin 79 liseli sahneye adım attı
26.03.2018 - 02:49 | Son Güncelleme: 26.03.2018 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda bu yıl 21. defa düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nda geleceğin müzik yıldızları sahne performanslarını sergilemeye başladı.
Etiketler : fizy,liselerarası müzik yarışması,
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