Bursa, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’dan toplam 196 okulun katıldığı İstanbul elemelerinde, 1.079 öğrenci sahneye çıkarak müzik yeteneklerini sergiledi. İstanbul Bostancı Gösteri Merkezinde düzenlenen organizasyonda, geleceğin yıldızları muhteşem sahne performanslarıyla büyük beğeni kazandı. Sahneye çıkan 196 okul arasında en iyi performansı sergileyenler finale yükselme şansını yakaladı.