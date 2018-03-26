Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gönüllüler takımında takım arkadaşları tarafından antipatik bulunarak adı yazılan Anıl elendi mi? sportif kaslı görüntüsü ile Survivor'daki zorlu mücadelenin içersinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Survivor Anıl Berk Baki kimdir, nereli, kaç yaşında? diye merak edip araştıranlar haberimizde bulabilirsiniz.

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk Baki, Türkiye'nin en köklü okullarından olan Galatasaray Lisesi mezunudur. Lise eğitiminin ardından üniversite için Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'ne kayıt yaptıran Baki, buradan da başarılı ile mezun olarak diploma almıştır. Küçüklüğünden beri ilgilendiği yelken sporunda daha da ileriye giden Anıl Berk Baki, bu alanda profesyonelleşmiş ve Milli sporculuğa kadar yükselmiştir.

Milli Yelkenci olan Anıl Berk aynı zamanda bir dayanıklılık sporu olan Crossfit ile de uğraşmaktadır. Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenen Anıl Berk Baki, aslen Trabzon kökenlidir. Son olarak TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor 2018 yarışmasında yer alan Anıl Berk Baki, Gönüllüler takımında mücadele etmekte ve şampiyonluk iddiasını sürdürmektedir.

Survivor puan durumu tablosunda 49 puanla 12. sırada bulunan Anıl Berk Baki, 5 hafta boyunca birçok oyunda yer almıştır. İlk hafta 0.84 metre koşarken bu performansı ilerleyen haftalarda düşüşe geçmiştir.