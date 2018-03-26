Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan geride bıraktığımız akşam gerçekleşen Ali Sunal'ın düğününe katıldı. Atacan, ilginç açıklamalarrda bulundu.

"PINAR İLE TAMER ÖZDEŞLEŞMİŞ"

Yağmur Atacan, gazetecilerin "Teklif gelse, 'Çocuklar Duymasın'da rol alır mısınız?" şeklindeki sorusuna ilginç bir yanıt verdi: "Proje o ekiple özdeşleşmiş. Ben ancak bir bölümlük pizza getiren çocuğu falan oynarım. Her ne kadar Pınar'ın eşi de olsam, izleyenler yıllardır Tamer Karadağlı'yla yan yana gördüğü için inandırıcılığı olmaz."