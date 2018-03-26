Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Kural ile ayrıldıktan sonra adı son zamanlarda Can Yantır ile birliktelik yaşadığı iddalarına karışan şarkıcı Sıla önceki gün Atatürk havaalanında görüntülendi.



GÖZLÜĞÜ VE GİYİM TARZI DİKKAT ÇEKTİ



Yeni saç modeliyle çok dikkat çeken Sıla'nın gözlüğü ve giyim tarzı da oldukça dikkat çekiciydi. Havaalanında karşısında muhabirleri gören Sıla, koşar adımlarla alana giriş yapmak istedi.

CAN YANTIR İDDİASINI SORDULAR



Muhabirlerin "Can Yantır ile birliktelik yaşadığınız doğru mu?" sorusuna "Arkadaşlar daha önce gereken cevabı verdim. Konser için İspanya'ya gidiyorum. Kolay gelsin" demekle yetindi.