Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alişan, Buse Varol'un rol aldığı dizinin setinde ziyaret edip büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti. Alişan ve Buse Varol çifti dün akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Ünlü şarkıcı nişanlısına kocaman bir tektaş aldı.

"TEKTAŞ DEĞİL GÖKTAŞI GİBİ"

Alişan'ın aldığı tektaşı görenler "Bu tektaş değil olsa olsa göktaşıdır." demeden edemedi. Alişan cimri olmadığını da göstermiş oldu. Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak.

ALİŞAN, SADAKA VERİRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Alişan Nişantaşı'nda bir kafede otururken yardıma muhtaç kadına sadaka verirken görüntülenmişti. Alişan yüzünü ekşittiği bu kare ile "Cimri" sözlerine maruz kalmıştı.