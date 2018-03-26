Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 23. bölüm ilk sahne yayınlandı. Çukur 22. son bölüm ardından Çukur 23. bölümden ilk sahne yayınlandı. Show Tv ekranlarında yayınlanan ve her hafta izlenme rekorları kıran Çukur dizisinde bu hafta yine heyecan doruktaydı. Çukur 22. yeni bölümünde; Yamaç'ın 'Kimse benim sevdiklerime zarar veremez' cümlesi geceye damgasını vuruyor. Çukur son bölüm ardından Çukur 23. yeni bölümden ilk sahne geldi. Peki Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur son bölüm özeti, Çukur yeni 23. bölüm ilk sahne ve Çukur yeni bölüm fragmanı haberimizde

ÇUKUR 23. BÖLÜM FRAGMANI VE İLK SAHNE

Çukur 23. bölüm ilk sahne yayınlandı. Çukur 23. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizden takip edebilirsiniz.

Çukur'da büyük şok! Her hafta yeni bir yüzleşmeye ve büyük hesaplaşmalara sahne olan 'Çukur'un yeni bölümüne; 'Saadet' ile öldü sandığı 'Vartolu'nun buluşması damga vuracak.

ÇUKUR 22. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emmi’nin, Vartolu’ya tüm Koçovalı kadınlarının kaçırıldığı haberini verdiği tanıtımda, Saadet’in de kaçırıldığını öğrenen Vartolu’nun gözü dönüyor. Yamaç, Vartolu’ya “Ne yaptın sen babamın oğlu!” sözleriyle tepki gösterirken, Baykal’ı isteyen Elvis’in, Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç’a izlettiği anlarda gerilim yükseliyor. Yamaç’ın silah doğrulttuğu sırada, “Sana bizi anlatmışlar belli ama eksik anlatmışlar. Kimse benim sevdiklerime zarar veremez!” sözleri dikkat çekiyor.

Çukur'a bir transfer daha! (Çukur'un yeni ismi Saygın Soysal Kimdir?) Çukur'a yeni bir isim daha dahil oldu. Peki Çukur'a kim transfer oldu. Çukur 22. bölüm fragmanında psikopat rolleriyle karşımıza çıkan Saygın Soysal'ı artık dizide izleyeceğiz.

Çukur'un Baykal Bey'i ünlü ismin eski eşi çıktı Show TV ekranlarının sevilen dizisinde Beyefendi karakterini canlandıran Burak Sergen'in yıllar önce Pamela Spence ile evlendiği, ikilinin evliliğinin çok kısa sürdüğü ortaya çıktı.