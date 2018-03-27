Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Mutlu, tezgâh başında önce Hayrettin ile bir video çekti daha sonra da Beyaz Show’a konuk oldu. 10 yıldır pazarcılık işiyle uğraşan ve 5-6 yıldan beri de şarkı söyleyen Mutlu'nun söylediği şarkı, YouTube'da 91 milyon kişi tarafından izlendi. Mutlu, önceki gün İstanbul’da bir alışveriş merkezindeydi. Büyük bir sevgiyle karşılaşan Mutlu’nun imza gününde izdiham yaşandı. Yüzlerce hayranı etkinliğin başlamasına saatler kala uzun kuyruklar oluşturdu. Herkesle tek tek ilgilenen, onlarla sohbet edip, bol bol fotoğraf çektiren mandalinacı Veysel Mutlu, sevenleri için mini bir konser de verdi.