Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu, samimi ve bir o kadar da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte Cündübeyoğlu'nun sorulara verdiği cevaplar...

Duru isminde 12 yaşında bir kız çocuğu annesiyim. Annelik bana büyük bir güç veriyor. Daha önce kendiniz için yapmayacağınız pek çok şeyi evlat sahibi olduktan sonra onun için yapıyorsunuz. Çok daha cesur oluyorsunuz. Onun için her şeyi yapabiliyorsunuz.

Annem Hülya Cündübeyoğlu 1970 yılında Türkiye dördüncü güzeli seçildi. Ben, 1993 yılında Türkiye dördüncü güzeli oldum. Kızım Duru da Türkiye dördüncü güzeli olur. O net. O yüzden hiç böyle bir endişemiz yok. Aile geleneğimiz çünkü.

Meslek hayatımın 25’inci senesindeyim. İlerleyen zamanlarda yönetmenlik yapabilirim.

Hakan Yılmaz’la birlikte “Ölü’n Bizi Ayırana Dek” adlı tiyatro oyununu birlikte rol alıyoruz.

Hakan'la konuşmamıza gerek yok. Konuşmadan anlaşabiliyoruz biz. Mesela bir şey oldu, baktığımda anlarım ne olduğunu. O da anlar benim neye dikkat ettiğimi. İnsanın partneriyle bir şeyleri dile getirmeden anlaşıyor olması, çok büyük bir ilerleme.