Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O sahte yazışmaların kurbanı bu defa ünlü şarkıcı Buray oldu. Photoshop’la hazırlanan sahte yazışmada Buray, Instagram hesabının ‘direkt mesaj’ bölümünden dijital operatörle mesajlaşmış ve ona Instagram şifresini söylemiş gibi gösterildi. Bu durum, birçok kullanıcının ifşa edilen sahte şifreyle Buray’ın hesabına illegal bir şekilde girmeye çalışmasına yol açtı. Durumu fark eden şarkıcı, bir açıklama paylaşarak söz konusu görüntülere itibar edilmemesini istedi. Takipçilerini uyaran Buray “Tehlike yok, hesabım yüksek güvenlik altında. Şifrem de bir sır gibi korunuyor. Sosyal medyada paylaşılan her şeye inanmamak lazım, hatta ekran görüntülerine bile” dedi.