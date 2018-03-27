O sahte yazışmaların kurbanı bu defa ünlü şarkıcı Buray oldu. Photoshop’la hazırlanan sahte yazışmada Buray, Instagram hesabının ‘direkt mesaj’ bölümünden dijital operatörle mesajlaşmış ve ona Instagram şifresini söylemiş gibi gösterildi. Bu durum, birçok kullanıcının ifşa edilen sahte şifreyle Buray’ın hesabına illegal bir şekilde girmeye çalışmasına yol açtı. Durumu fark eden şarkıcı, bir açıklama paylaşarak söz konusu görüntülere itibar edilmemesini istedi. Takipçilerini uyaran Buray “Tehlike yok, hesabım yüksek güvenlik altında. Şifrem de bir sır gibi korunuyor. Sosyal medyada paylaşılan her şeye inanmamak lazım, hatta ekran görüntülerine bile” dedi.
Yeni hedef Buray!
27.03.2018 - 02:33 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 02:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü sanatçılar ve çok sayıda takipçisi bulunan sosyal medya fenomenleri hakkında hazırlanan sahte sohbet ve yazışmaların sayısı günden güne artıyor.
Etiketler : buray,buray instagram,
552688 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/552688.aspx
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