Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, mayısta gerçekleşmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze zirveye çıkmadan önce nisan ayında Güney Kore Cumhurbaşkanı ile tanışma teklifinde bulunmuştu. Pop şarkıcıları 10 yıldan beri ilk defa iki liderin buluşması öncesi konser vermek için Kuzey Kore'ye seyahat edecek. Seul, ünlü şarkıcı Psy'nin, toplantı öncesinde iki ülke arasında ara bulucu olarak yapılacak şovlara katılmasını talep etti.