Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, mayısta gerçekleşmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze zirveye çıkmadan önce nisan ayında Güney Kore Cumhurbaşkanı ile tanışma teklifinde bulunmuştu. Pop şarkıcıları 10 yıldan beri ilk defa iki liderin buluşması öncesi konser vermek için Kuzey Kore'ye seyahat edecek. Seul, ünlü şarkıcı Psy'nin, toplantı öncesinde iki ülke arasında ara bulucu olarak yapılacak şovlara katılmasını talep etti.
Gangnam Style ara bulucu oluyor
27.03.2018 - 02:36 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kore yönetimi, 'Gangnam Style' şarkısını söyleyen Psy'den Kuzey Kore ile aralarında ara buluculuk yapmasını istedi.
Etiketler : gangnam style,kuzey kore,güney kore,
552690 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/552690.aspx
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