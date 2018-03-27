Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onur Ünlü’nün yönettiği, Bursalı olan Cahit Kaşıkçılar’ın senaryosunu yazdığı filmin Konak Kültürevi’ndeki galası büyük ilgi gördü. Onur Ünlü, Cahit Kaşıkçılar ve oyuncu kadrosunun da katıldığı gecede film izleyicilerden tam not aldı. Film sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Pınar Göz, Başkan Mustafa Bozbey adına oyunculara çiçek verdi.