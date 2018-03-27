Onur Ünlü’nün yönettiği, Bursalı olan Cahit Kaşıkçılar’ın senaryosunu yazdığı filmin Konak Kültürevi’ndeki galası büyük ilgi gördü. Onur Ünlü, Cahit Kaşıkçılar ve oyuncu kadrosunun da katıldığı gecede film izleyicilerden tam not aldı. Film sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Pınar Göz, Başkan Mustafa Bozbey adına oyunculara çiçek verdi.
Gerçek Kesit'ten memleket galası
27.03.2018 - 02:37 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nilüfer Belediyesi, vizyona giren Gerçek Kesit:Manyak filminin Bursa galasına ev sahipliği yaptı.
Etiketler : gerçek kesit,gerçek kesit gala,
552691 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/552691.aspx
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