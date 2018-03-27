Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi Canlı İzle Kanal D: Mehmed Bir Cihan Fatihi Canlı İzle Kanal D linki sitemizde. Kanal ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı ilk bölüm bir çok eleştiri alan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi bu akşam sevenleri ile buluşacak. Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. yeni bölümü sitemizde.İddialı dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Dev film platosu, özel kostümler ve oyuncuları zorlayan eğitimler dizi için büyük bir hazırlığın olduğunu gösteriyor. İşte Mehmet Bir Cihan Fatihi 2. bölüm izleme linki, özeti ve Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde mevcut.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 2. BÖLÜM CANLI İZLE

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Mehmed Han, Konstantinopolis için harekete geçiyor!

Çandarlı Halil Paşa için kritik karar belli olmak üzeredir. En kötü ihtimali düşünen Çandarlı Halil Paşa, kızlarına vasiyetini söyler.

Sultan Mehmed Han, babası ve devleti için mücadelesine devam edecektir. En büyük hayali Konstantinopolis için ilk andan itibaren savaşa hazırdır.

Mehmed Bir Cihan Fatihi, heyecan dolu yeni bölümüyle 27 Mart Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI

Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır. O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 1 BÖLÜM BEĞENİLDİ Mİ?

Kenan İmirzalıoğlu, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor'un başrollerde oynadığı dizinin ilk bölümündeki savaş sahneleri de nefesleri kesti.

Çekim teknikleriyle dikkat çeken Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde, adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış Fatih Sultan Mehmed'in zafere giden yol üzerinde yaşadıkları anlatılıyor. Dizinin ilk bölümünde babasının ölümünden sonra tahta geçen Sultan Mehmed'e kurulan tuzaklar ekrana geldi. Sultan Mehmed'in ay tutulmasını hesaplayarak karanlıkta denizde karşıya geçtiği sahneler ise izleyenleri etkiledi.

KOSOVA MUHAREBESİ SAHNESİ NEFES KESTİ

Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. Bölüm'de 2. Kosova Muharebesi'nde zorlu bir savaş gerçekleşir. Mehmed'in yönettiği ordu, çok kayıp verse de savaştan zafer ile ayrılan taraf olur.