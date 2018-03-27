Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm canlı izle ile ilgili aradıklarınız burada. ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi, yine muhteşem bir bölümle izleyicinin karşısına çıktı. Sen Anlat Karadeniz'in 10. bölümünü izleyenler şimdiden Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanını izlemek için internetten aramalara başladı. Sen Anlat Karadeniz son bölümü izleyemeyenler ise Sen Anlat Karadeniz internetten izlemek için Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünü araştırıyor. Geçen hafta abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Nefes'in, ''Sana ihtiyacım var'' demesiyle bir nebze olsun rahatlamıştı. Nefes'in kendisi gibi bir şiddet mağduru ile karşılaşması onu bir kez daha sarsmasına sebep olmuştu. Sen Anlat Karadeniz 10. bölüm ATV canlı izlemek için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterlidir. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı, Sen Anlat Karadeniz 10. bölüm ATV izle linki ve Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanı ile ilgili aradıklarınız...

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN İZLE

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Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu?

Abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır. Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!"

Sen Anlat Karadeniz setinde şoke eden kavga! Sopalar havada uçuştu...

ATV'nin en çok izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz setinde büyük bir kavga çıktı. Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan ve izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz setinde büyük bir facia yaşandı. İşte o iddianın ayrıntıları...

Yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmeyen ve çarşamba akşamlarına ambargo koyan Diriliş Ertuğrul'un izlenmelerini geçen Sen Anlat Karadeniz bu seferde setinde çıkan kavga nedeniyle herkesi şoke etti. Peki olay nasıl oldu? Sopalar havada uçuştu...

YouTube üzerinden yayın yapan bir sayfanın iddiasına göre Sen Anlat Karadeniz setinin çıkışında büyük bir kavga çıktı. Sayfa bu iddiaları Mehmet Ali Nuroğlu'nun aktardığını belirtti.

Mehmet Ali Nuroğlu'na ait olduğu iddia edilen o sözler 'Bildiğiniz gibi sosyal medyadan ağır hakaretler ve küfürler ediliyordu bana. Bu anlatacağım olay 3.bölüm çekimlerinden sonra oldu. Yine her zaman ki gibi sette işim bitti eve gidiyordum. Arabama doğru gidiyordum... Arabama doğru giderken bana karşıdan 'Gel lan buraya' diye seslenenleri gördüm. Sayıları kalabalıktı. Ben aldırmadan arabama bindim ama arabamın önünü kesip arabaya tekme atmaya başladılar. O sırada Ulaş bu olanları gördü ve yanında iki set çalışanıyla beraber yanıma geldi. Bende arabadan indim...

Ben davranana kadar yumruk yedim. Güvenlik görevlileri yetişti ama kalabalık kaçmaya başladı. Bana daha kötü şeyler olabilirdi. O gün bugündür setten tek çıkmıyorum. İrem dahil, beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bizi gerçekten problemli insanlar sanıyorlar. İzlerken kendilerini çok kaptırıyorlar. Sette olanlar gerçek değil ama kılıfına uyduruluyor bunu yaparken de en iyisini yapıyoruz. ...'